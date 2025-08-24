BİLİMFEST’in gençleri geleceği inşa edecek

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Konya Bilim Festivali (BİLİMFEST), on binlerce kişiyi ağırladı. 21 Ağustos'ta başlayan ve dün biten festivalde savunma sanayii kuruşlarının ürünleri büyük ilgi gördü.

Festivalde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "TÜMOSAN'dan HAVELSAN'a, ASELSAN'dan, TUSAŞ'a, BAYKAR'dan TÜBİTAK'a kadar Türkiye'nin Millî Teknoloji Hamlesi'nin bütün markaları Konya'da sizlerle buluştu. Bununla birlikte 200'den fazla etkinlik yapıldı. Bilim Festivali'ne gelen çocuklarımız Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir nesil olacak" dedi.

SOLOTÜRK NEFES KESTİ

Festival kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, uçuş gerçekleştirdi. Konya Bilim Merkezi üzerinde yapılan gösteri uçuşu binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi. Konya Bilim Merkezi üzerinde 250 drone ile yapılan gösteri de büyük ilgi gördü. Dronelerle Selçuklu'nun simgesi çift başlı kartal, astronot gibi simgeler yapıldı. Milli savunma araçları, İHA gibi Milli Teknoloji Hamlesi ürünleri de meraklılarıyla buluştu.