Bilimin adresi okumaktır

Gümüşhane'de yaşayan 88 yaşındaki emekli İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Sadık, eğitim yöneticiliği, gazetecilik, yazarlık ve müzik alanlarındaki üretkenliğiyle örnek bir yaşam sürüyor. Emekliliği bir kenara çekilme süreci olarak görmeyen Yusuf Sadık, bu dönemi yeni bir üretim süreci olarak değerlendirdi. "Bir insanın işi olmalı, bir de uğraşı olmalı" sözünü yaşam felsefesi haline getiren Sadık, müziğe yönelerek Karadeniz kemençesi ve kemençe yapımının yanı sıra mandolin, cümbüş ve ud çalmaya başladı. Yıllar boyunca kaleme aldığı yazıları dört kitapla da okuyucularla buluşturdu.
