Bilinçli yaşamın şifresi bu sergide

Sıfır Atık Vakfı tarafından, dünyaya örnek bir çevre hareketine dönüşen sıfır atık vizyonu kapsamında hazırlanan "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık" sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Taksim Meydanı'nda düzenlenen sergi, Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan sıfır atık vizyonu kapsamında, atık yönetimi, kaynakların verimli kullanımı, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir yaşam anlayışını farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilere aktarıyor. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir çevre hareketi haline gelen sıfır atık yaklaşımı, bu sergi aracılığıyla toplumun tüm kesimleriyle buluşarak daha temiz, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir gelecek için farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

BİR DAMLA SUYUN KIYMETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sergiye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında sergisinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde ve ilgili kurumlarımızın işbirliğinde hayata geçirilen sergi, bir lokma ekmeğin, bir damla suyun ve toprağa düşen her emeğin ne kadar kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Daha bilinçli bir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunacağına inandığım bu anlamlı sergiyi, tüm İstanbulluların deneyimlemesini temenni ediyorum" dedi.

ÜÇ BOYUTLU DENEYİM

Sergi 5 ana bölümden oluşuyor. İlk durak olan "Karşılama Odası" ziyaretçileri küresel atık sorunuyla buluşturuyor. "Atık Problemi Duvarı" uygulaması, LED ekranlar aracılığıyla dünya genelindeki atık sorununa ilişkin çarpıcı verileri aktarırken, "Dokunmatik Veri Duvarı" interaktif yapısıyla ziyaretçilere detaylı bilgi edinme imkânı sağlıyor. "Sonsuzluk Odası" atık konusunu tarım, sanayi ve gıda başlıkları üzerinden ele alarak ziyaretçilere üç boyutlu bir deneyim sunuyor. Serginin "Gıda Atığı" bölümü, gıda israfının küresel boyutunu, çevresel etkilerini ve toplumsal sonuçlarını ele alıyor. "Tarım ve Sanayi Alanı", sıfır atık prensiplerinin üretim süreçlerinde uygulanmasına yönelik güncel çalışmaları ve dönüşüm örneklerini ziyaretçilerin dikkatine sunuyor.