Bilirkişi raporu: Eyüp Can itildi

Mersin'in Anamur ilçesinde 29 Temmuz 2025'te meydana gelen olayda, dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner, dönerci ustası Necmettin Ulaş (25) tarafından kovalandıktan sonra bir pasajda ölü bulundu. Otopside Eyüp Can'ın vücudunda kafa travması, kemik kırıkları, kesi ve iç organ yaralanmaları tespit edildi. Sanık Necmettin Ulaş hakkında 'ihmali davranış sonucu ölüme sebebiyet vermek'ten dava açıldı. Yargı süreci devam ederken mahkeme, Eyüp Can'ın bulunduğu alana müdahale olmaksızın düşüp düşemeyeceğinin belirlenmesi amacıyla dosyanın bilirkişi kurulunca yeniden incelenmesine karar verdi. Hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girerken, rapordaki özellikle 'basınç' ve 'düşme sesi' değerlendirmeleri dikkat çekti.

Raporda sanığın iş merkezinde Eyüp Can'ı ararken bir 'tıkırtı' duyduğunu söylediği belirtildi. Ancak yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki Eyüp Can'ın 4 metre yükseklikten beton zemine düşmesi halinde ortaya çıkacak sesin tıkırtı seviyesinde olmayacağı belirtildi. Bilirkişi heyeti, Eyüp Can'ın iş merkezinin zemin üstü giriş katından yaklaşık 4 metre yükseklikten, sırtı bina iç tarafına dönük ve 2.8 m/sn ilk hızla düşmesinin ancak bedeninin üst tarafına önden yapılacak bir itmeyle gerçekleşebileceğini değerlendirdi. Güner'in tabelaya çarptığı, tabeladaki çivi ve vida uçlarına sürtündükten sonra baş aşağı şekilde beton zemine düştüğü belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör