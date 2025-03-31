Bilirkişi raporu ve maddi zarar görmezden gelindi su baskınında mağdur olan vatandaş haksız bulundu

Beşiktaş'ta bir vatandaş, yaşadığı müstakil evin oturma odasında meydana gelen su baskını nedeniyle İBB ve İSKİ'nin ihmali nedeniyle zarar gördüğünü belirterek şikâyetçi oldu. Ancak tüm resmi raporlar ve bilirkişi incelemelerine rağmen, mahkeme beklenmedik bir şekilde ev sahibinin kendisini kusurlu buldu. 23 Eylül 2021 tarihli İstanbul İtfaiyesi Olay Tespit Raporu'na göre, Abbasağa Mahallesi'ndeki müstakil evi etkileyen su baskını sonucu oturma odasındaki lambriler söküldü, zemin ise nemlenerek ciddi hasar aldı. Rapor, zararın büyük ölçüde su baskınından kaynaklandığını, olayın ise açık havada ancak yoğun yağış sonrası ortaya çıktığını tespit etti. Ev sahibi İrem Kök'ün sunduğu dilekçede, evin hemen dışında İSKİ tarafından yapılan kazı ve kanalizasyon bağlantı çalışmalarının ardından zeminden su geldiği, alt katın suyla dolduğu belirtildi. Bu bulgu, olayın İSKİ'nin yeterli önlem almadan yaptığı altyapı çalışmaları neticesinde gerçekleştiğini gözler önüne serdi.Tüm bu belgelere rağmen, Uyuşmazlık Mahkemesi 2013/488 sayılı kararıyla idarenin hizmet kusurunun değil, vatandaşların kusurunun ağır bastığını belirtti. Mahkeme, İSKİ ve belediyenin sorumluluğunu reddederek, zararın vatandaşın kendisinden kaynaklandığını savundu. Bilirkişi raporunda zarar miktarı belirtilmesine rağmen, mahkeme tazmin talebini de reddetti. Hukukçular ve şehir plancıları ise bu karara tepki gösterdi. Konuya dair görüş bildiren bazı hukukçular, İSKİ ve belediyenin altyapı çalışmalarında gereken önlemleri almadan işe başlamasının hizmet kusuru kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, Uyuşmazlık Mahkemesi'nin bilirkişi raporunu ve itfaiye tespitini göz ardı etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.Ev sahibi İrem Kök, yaşadığı mağduriyeti belgelerle ispatlamasına rağmen hukuk sisteminden beklediği sonucu alamadığını ifade ederek, "Devlet kurumlarının hatası nedeniyle evim zarar gördü ama mahkeme beni suçladı. Bu durumda hiçbir vatandaş hakkını arayamaz hale gelir" sözleriyle karara tepkisini dile getirdi.