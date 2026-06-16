Bilkent Şehir Hastanesi’nde 800 ameliyat yapılıyor

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, Türkiye'nin en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Bilkent Şehir Hastanesi hakkında SABAH'a konuştu. Prof. Dr. Öztürk "Bilkent Şehir Hastanesi'nin yalnızca Ankara'nın değil, Türkiye'nin ileri sağlık merkezi ve uzman hekim yetiştiren önemli bir eğitim üssü haline geldiğini belirterek, günde yaklaşık

800 ameliyat gerçekleştirilen hastanede 2 bin 500 asistan hekimin görev yaptığını, yılda 10 bin stajyerin eğitim süreçlerine katıldığını ve uluslararası sağlık eğitimlerinde de önemli bir merkez konumuna ulaşıldığını söyledi. "Burası Türkiye'nin kalbi" diyen Öztürk, "Akademik kadromuz çok güçlü. Modern tıbbın imkânlarıyla ileri düzey tedavi gerektiren birçok hastaya burada çözüm sunabiliyoruz" dedi.