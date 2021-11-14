Bill Gates Bodrum’dan ayrıldı

19 Ekim'de Bodrum'dan giriş yapan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, İzmir ve Aydın ziyaretlerinin ardından tekrar Muğla'ya döndü. Önce Bodrum'un keyfini çıkaran dünyaca ünlü milyarder, 'yüzen sarayı' Lana'yla Marmaris Hisarönü Körfezi açıklarına demirledi. Burada bir gün geçiren Bill Gates, Kaunos Kral Mezarlarının olduğu Ortaca'nın Dalyan Mahallesi açıklarına geçti. Güney Ege'nin cennet koylarının keyfini çıkaran Gates, daha sonra Fethiye'ye doğru yola çıktı. 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki lüks yatıyla cennet koyların tadını çıkaran Gates, son olarak Bodrum Türkbükü açıklarına demirledi. 19 Ekim'de Bodrum'dan giriş yapan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 'yüzen sarayı' Lana'yla Muğla'dan ayrıldı.

YATTA YOK YOK!

Bill Gates'in Ege turu yaptığı yatında yok yok. Haftalık kirası haftalık kirası 1 milyon 800 bin Euro olan Lana'da 5 güvertesi bir helikopter bulunuyor. 'Yüzen saray' Lana, eğlence, spor salonu, yemek salonu, spa merkezi, jakuzi gibi bir çok detaya sahip.