Bill Gates Emel Sayın Koyu’nda

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 'yüzen sarayı' Lana ile Bodrum'dan sonra Marmaris'e geçti. 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki lüks yatıyla cennet koyların tadını çıkaran Gates, Hisarönü Körfezi'ne geldi. Gates daha sonra Emel Sayın Koyu'na demirledi.

Emel Sayın Koyu'na yakın bölgede ise, dünyaca ünlü iş insanları, futbolcu ve yöneticilerin konaklayıp tatil yaptığı, tatil köyünü andıran lüks bir otel bulunuyor. Otel misafirlerine, havalimanından özel helikopterle transfer seçeneği, farklı tatil deneyimlerine yönelik plajları, dünya çapında ünlü şeflerin yönetimindeki restoranları, su üstü ve altındaki aktiviteler gibi bir çok seçenek sunuyor.



YATTA YOK YOK!

Bill Gates'in Ege turu yaptığı yatında yok yok. Haftalık kirası haftalık kirası 1 milyon 800 bin Euro olan Lana'da 5 güvertesi bir helikopter bulunuyor. 'Yüzen saray' Lana, eğlence, spor salonu, yemek salonu, spa merkezi, jakuzi gibi bir çok detaya sahip.