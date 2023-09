Bill Skarsgård Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Bill Skarsgård Dizileri Ve Filmleri Listesi

Bill Skarsgård filmleri ve tv dizileri arasında, gişelerde büyük başarı yakalamış çok sayıda yapım vardır. Hemlock Grove ile Aşkın Formülü Yok, oyuncunun ün kazanmasını sağlayan filmlerdir. Bir korku klasiği olan "It" serisi ise ona daha fazla popülerlik kazandırmıştır. Rol aldığı birçok korku, fantastik ve romantik türe ait film bulunur. Oyuncunun sıkı hayranları ise en beğenilen Bill Skarsgård dizileri ve filmleri listesi ile yakından ilgilenir.

Bill Skarsgård Filmleri ve TV Dizileri

Oyunculuğa 10 yaşında başlayan Bill Skarsgård, 9 Ağustos 1990'da Vällingby-İsveç'te dünyaya gelmiştir. Babası, oyuncu Stellan Skarsgård'dır ve kardeşleri Alexander Skarsgård ile Gustaf Skarsgård da tıpkı onun gibi oyuncudur. Bill Skarsgård, sinemaya ilk olarak "Järngänget" adlı yapım ile girmiş ve ardından pek çok başarılı işte rol almıştır. Adını duyurmasını sağlayan yapımlar, Aşkın Formülü Yok ve Hemlock Grove'dur. 2007 yılında ise Södra Latin Okulu'ndan mezun olmuştur.

Tiyatro ve sinema ile ilgili hiçbir eğitim almamasına rağmen yeteneği sayesinde başarıyı yakalamıştır. 2011 yılında Simple Simon'da canlandırmış olduğu Simon karakteri sayesinde Guldbagge Ödüllerinde En İyi Genç Performans Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Bill Skarsgård'ın en beğenilen film ve TV dizileri ise şu şekildedir:

It (2017)

It 2 (2019)

Atomic Blonde (2017)

Deadpool 2 (2018)

Villains (2019)

Victoria (2013)

Behind the Blue Skies (2010)

Simon and The Oaks (2011)

The Crown Jewels (2011)

Anna Karenina (2012)

The Devil All The Time (2020)

Assassination Nation (2018)

The Divergent Series: Allegiant (2016)

Nine Days (2020)

Battlecreek (2017)

Moomins and the Winter Wonderland (2017)

TV Dizileri

Laura Trenter - Dad, The Policeman (2002)

Livet i Fagervik (2009)

Hemlock Grove (2013-2015)

Castle Rock (2018-2019)