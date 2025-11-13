Haberler Yaşam Haberleri BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2025-2026: MEB ile BİLSEM başvuruları ne zaman yapılacak? İşte kılavuz
Giriş Tarihi: 13.11.2025 11:03

BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2025-2026: MEB ile BİLSEM başvuruları ne zaman yapılacak? İşte kılavuz

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 2025-2026 öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecini başlatıyor. BİLSEM başvuruları ne zaman başlıyor, tanılama süreci hangi sınıf düzeylerini kapsıyor ve ön değerlendirme ne zaman yapılacak gibi sorular İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında değerlendirileceği süreç, kılavuzun yayımlanmasıyla netleşti. İşte, BİLSEM sınav takvimi:

BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2025-2026: MEB ile BİLSEM başvuruları ne zaman yapılacak? İşte kılavuz

Özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla kurulan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci tanılama sürecini başlatan kılavuzu yayımladı. Süreç, bu merkezlerde eğitim almak isteyen ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerini kapsayacak. Aday gösterme, ön değerlendirme ve bireysel inceleme aşamalarından oluşan tanılama süreci, BİLSEM sınav kılavuzu ile netleşti. Peki, BİLSEM başvuruları ne zaman?

BİLSEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan 2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzuna göre, öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme süreci ve ön değerlendirme aşamaları için takvim belirlendi.

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 21-27 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2025-2026

Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden, her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla %20'si aday gösterilebilecektir.

Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir.

Aday gösterme işlemlerini, okul müdürü başkanlığında kurulan ve müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile sınıf öğretmenlerinden oluşan Okul Yönlendirme Komisyonları yürütecektir.

BİLSEM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2025-2026: MEB ile BİLSEM başvuruları ne zaman yapılacak? İşte kılavuz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz