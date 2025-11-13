BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2025-2026: MEB ile BİLSEM başvuruları ne zaman yapılacak? İşte kılavuz

Özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla kurulan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci tanılama sürecini başlatan kılavuzu yayımladı. Süreç, bu merkezlerde eğitim almak isteyen ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerini kapsayacak. Aday gösterme, ön değerlendirme ve bireysel inceleme aşamalarından oluşan tanılama süreci, BİLSEM sınav kılavuzu ile netleşti. Peki, BİLSEM başvuruları ne zaman?
MEB tarafından yayımlanan 2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzuna göre, öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme süreci ve ön değerlendirme aşamaları için takvim belirlendi.
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 21-27 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden, her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla %20'si aday gösterilebilecektir.
Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir.
Aday gösterme işlemlerini, okul müdürü başkanlığında kurulan ve müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile sınıf öğretmenlerinden oluşan Okul Yönlendirme Komisyonları yürütecektir.