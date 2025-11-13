BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2025-2026: MEB ile BİLSEM başvuruları ne zaman yapılacak? İşte kılavuz

Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden, her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla %20'si aday gösterilebilecektir.

Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir.

Aday gösterme işlemlerini, okul müdürü başkanlığında kurulan ve müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile sınıf öğretmenlerinden oluşan Okul Yönlendirme Komisyonları yürütecektir.

BİLSEM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ