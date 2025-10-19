Haberler Yaşam Haberleri BİM aktüel katalog 21 Ekim Salı ve 24 Ekim 2025: Bu hafta Bim indirimlerinde ısıtıcı, yoga ve pilates malzemeleri, termos...
Giriş Tarihi: 19.10.2025 11:56

BİM, 21 Ekim Salı ve 24 Ekim Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta teknoloji, ev aletleri, kişisel bakım ve mutfak ürünleri gibi birçok kategoride indirimli ürünler Bim aktüel katalogda yerini aldı. Bu haftanın öne çıkanları arasında waffle makinesi, ısıtıcı, yoga ve pilates malzemeleri dikkat çekiyor. İşte, indirimli ürünler:

Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda satışa sunulacaklar, teknoloji meraklılarından yeni ev kuracaklara, sporculardan kişisel bakım tutkunlarına kadar geniş bir yelpazeye hitap ediyor. İndirimli fiyatlarla sunulan bu ürünler, alışveriş severler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İşte, 21-24 Ekim 2025 BİM indirim kataloğu:

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21-24 EKİM 2025

Her salı ve cuma günleri indirim günlerinde dikkat çeken BİM market aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. İşte elektronikten spor malzemelerine, ısıtıcıdan termoslara haftanın indirimleri:

