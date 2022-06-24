BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ RESMEN BAŞLADI! 24 Haziran bugün BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri bugünden araştırma konusu haline geliyor. Yarın başlayacak indirimlerin detayları bu noktada merak konusu haline geldi. Vatandaşlar "24 Haziran 2022 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Market zincirinde bu hafta Kablosuz askılı bluetooth speaker, termo piknik çantası, çelik termos, taşıma sepeti, Kumtel cam üstü ocak seti gibi birçok çeşit ürün yer aldı. İşte 24 Haziran 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu ve detaylar...