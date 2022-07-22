BİM aktüel ürünleri, salı ve cuma günleri olmak üzere haftanın iki günü satışa çıkıyor. İnternetten yayınlanan indirimli ve aktüel ürünler kataloğu aracılığıyla BİM marketlerde satışa sunulacak ürünler belli oluyor. 22 Temmuz 2022 tarihli BİM aktüel ürünler listesi ile bu Cuma satışa sunulacak indirimli ürünler vatandaşların bilgisine sunuldu. Mutfak araç gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine, teknolojik aletlerden oyuncaklara kadar pek çok indirimli ürün alıcıyla buluşacak. Peki, bu Cuma BİM'de hangi ürünler var, bugün neler indirimde? İşte BİM aktüel kataloğu ile 22 Temmuz 2022 Cuma aktüel ürünler listesi!