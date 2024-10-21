Bin 400 kilometrelik yolu 6 ayda yaptı

AK Partili Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için il genelinde yol yapım, yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını hızla sürdürüyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün önderliğinde koyulan hedeflere hızla ilerleniyor. Başkan Öntürk'ün hedefi, yıl sonuna kadar bin 400 kilometrelik yol çalışmasını tamamlamış olmak. Öntürk, önceki 10 yıllık süreçte CHP'li belediyenin yaptığı bin 200 kilometrelik yolu 6 ayda yapmayı başardıklarını açıkladı.Öntürk, "Nerenin ihtiyacı varsa bir plan çerçevesinde yapacağız. Biz bu yol hamlemizde bin 400 kilometreyi bu yıl yakalıyoruz. 10 yılda Büyükşehir Belediyesinin geçmiş dönemde yaptığı yolun tamamı bin 200 kilometre. Biz ise 6 ayda bin 400 kilometreyi yakalıyoruz" dedi.