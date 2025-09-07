Toplumu suçtan ve suçludan korumak, suç işlenmesini önlemek ve hükümlüleri yeniden topluma kazandırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, denetimli serbestlik yükümlüleri 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda önemli görevler üstlendi. Bin 534 okulun bakım ve onarını denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından yapıldı.

Ceza adaletinin en önemli amacının, toplumu suçtan ve suçludan korumak, suç işlenmesini önlemek olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Suçlunun hem bir yaptırımla karşı karşıya kalması hem de onun yeniden topluma kazandırılması ceza adaletinin temelidir. Sosyal devlet olmanın önemli bir gereği olarak hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasına, bu kişilere devlet eliyle eğitim verilmesine ve mesleki deneyim kazandırılmasına büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı İnsanı onaran adalet anlayışının sahadaki yansımalarından biri olan denetimli serbestlik sistemi kapsamındaki yükümlülerin, kamu yararına işlerde görev alarak hem toplumla uyum içinde yaşadığını, hem de cezalarını infaz ettiklerini söyleyen Bakan Tunç, " Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgiyle donatıldığı okullarımız, denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlandı. Yaz tatili boyunca ülkemiz genelindeki bin 534 eğitim yuvasının boya, tadilat, temizlik, bakım ve onarım işleri denetimli serbestlik yükümlülerince yapıldı. Aydınlık yarınlarımız olan evlatlarımıza, daha da güzelleşen okullarında başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diliyorum" dedi