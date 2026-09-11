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Giriş Tarihi: 11.09.2026

Bin yıllık 'sevgi çiçeği' tohumu

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ANKARA
Bin yıllık ’sevgi çiçeği’ tohumu
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Külhöyük'te yürütülen kazılarda, 4 bin yıllık bir Hitit kabının içinde, endemik "sevgi çiçeği"nin bilinen en eski tohum kalıntıları tespit edildi. Keşfe dair açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri E Ersoy, "Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te yürüttüğümüz kazılarda, 4 bin yıllık bir Hitit kabının içinde bugün dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı'nda yetişen endemik sevgi çiçeğinin (centaurea) bilinen en eski tohum kalıntıları tespit edildi" ifadelerini kullandı. Ersoy, koruma altında bulunan ve 2019'da coğrafi işaret alan sevgi çiçeğinin binlerce yıl öncesine uzanan izlerinin, Anadolu'nun zengin flora tarihine de yeni bir pencere açtığını vurguladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Bin yıllık 'sevgi çiçeği' tohumu
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