Binali Yıldırım: Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) yerleşkesinde hayırsever iş insanı Şaban Kayıkçı tarafından yaptırılacak Denizcilik Fakültesi binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, Van Valisi Ozan Balcı, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, akademisyenler ve davetliler katıldı.

YILDIRIM: "DENİZCİLİĞE YAPILAN YATIRIM, GELECEĞE VE REFAHA YAPILAN YATIRIMDIR"

Törende konuşan Binali Yıldırım, Tuşba ilçesindeki bir anaokulunun açılışının ardından üniversiteye geldiklerini belirterek, eğitimin her kademesinin geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Anaokullarının önemine değinen Yıldırım, şunları kaydetti: "Anaokulu deyip geçmemek gerekir. Çünkü anaokulları geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biridir. Çocuklarımız burada arkadaşlığı, dayanışmayı ve paylaşmayı öğrenirken aynı zamanda kişiliklerini geliştirirler. Böylece gelecekte ülkemize yön verecek önemli görevler üstlenirler. Bugün burada bizleri ayrıca heyecanlandıran bir projeye, denizcilik fakültesi binasının temel atma törenine katılıyoruz. Denizcilik hayatımızın önemli bir parçası oldu. Bu nedenle denizciliğin gelişmesine, yeni denizcilerin yetişmesine katkı sunacak bir eğitim kurumuna vesile olmak bizler için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağıdır."

Denizciliğin tarih boyunca ülkelerin gelişmesinde stratejik rol üstlendiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: "Barbaros Hayrettin Paşa'nın meşhur sözüyle ifade edecek olursak; 'Denizlere hakim olan, cihana hakim olur.' Bu söz bugün de geçerliliğini korumaktadır. Hatta günümüz şartlarında şunu da söyleyebiliriz; denizler olmasaydı dünyanın yarısı açlıktan, diğer yarısı da soğuktan etkilenirdi. Çünkü dünyamızın dörtte üçü suyla, dörtte biri ise karayla kaplıdır. Bu nedenle denizciliğe yapılan yatırım, geleceğe ve refaha yapılan yatırımdır."

"VANLILAR İÇİN BURASI BİR GÖLDEN ÖTE ADETA BİR DENİZDİR"

Denize kıyısı olmayan bir şehirde denizcilik fakültesi kurulmasının bazı çevrelerce şaşkınlıkla karşılanabileceğini belirten Yıldırım, Van Gölü'nün bölge için taşıdığı öneme işaret etti.

Yıldırım, şunları söyledi: "Bazıları, denize kıyısı olmayan bir şehirde denizcilik fakültesi kurulmasını şaşkınlıkla karşılayabilir. Ancak bu düşünce Van'ı ve Van Gölü'nü yeterince tanımayanların düşüncesidir. Vanlılar için burası hiçbir zaman yalnızca bir göl olmamıştır. Yaklaşık 4 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Van Gölü, birçok ilin ve hatta bazı ülkelerin yüzölçümüne yakındır. Bu nedenle Vanlılar için burası bir gölden öte adeta bir denizdir. Bu anlayışla Van'a denizcilik fakültesi çok yakışmaktadır."

Van-Tatvan arasında yolcu ve yük taşımacılığı yapan Türkiye'nin en büyük feribotlarının bölgede inşa edildiğini anımsatan Yıldırım, bunun Van'ın denizcilik alanındaki kapasitesini ortaya koyduğunu ifade etti.

"Üstelik bu gemileri İstanbul'da ya da Karadeniz'de değil, Van Gölü kıyısındaki Tatvan'da inşa ettik. Bu da bölgenin denizcilik potansiyelini ve kapasitesini açıkça göstermektedir. Bugün burada denizcilik alanında yapılan yatırımları anlatırken, geçmişte gerçekleştirilen çalışmaları da hatırlamak gerekir. Ancak hizmet yolculuğu hiçbir zaman sona ermez. Hizmetler devamlılık ister. Yapılan hizmetler vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırdıkça yeni ihtiyaçlar ve yeni beklentiler ortaya çıkar. Bu nedenle geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ihtiyaç duyduğu yatırımları gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin güçlü hedeflerle yoluna devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ilerleyen güçlü bir Türkiye olduğunu vurgulayan Binali Yıldırım, 'Ülkemizi dünyanın en güçlü ve en rekabetçi ülkeleri arasına taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu üniversiteyle de özel bir bağım bulunuyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından şahsıma fahri doktora unvanı verilmiş olması nedeniyle bu üniversiteye karşı ayrı bir sorumluluk hissediyorum. İmkânlarımız ölçüsünde bugüne kadar destek olduk, bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz.'"

Denizcilik alanında son 20 yılda önemli gelişmeler yaşandığını belirten Yıldırım, eğitimin bu süreçteki önemine dikkati çekerek, Denizcilik Fakültesi binasının yapımına katkı sunanlara teşekkür etti.

REKTÖR ŞEVLİ: "ÜNİVERSİTE TARİHİNDE İLK KEZ BİR FAKÜLTE BİNASI HAYIRSEVER DESTEĞİYLE İNŞA EDİLİYOR"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise Denizcilik Fakültesi binasının üniversite açısından tarihi bir anlam taşıdığını söyledi. Fakültenin 2012 yılında kurulduğunu ancak gerekli fiziki altyapının uzun yıllar tamamlanamadığını belirten Şevli, şu değerlendirmede bulundu: "Bugün attığımız bu temel ile birlikte yıllardır eksikliği hissedilen önemli bir ihtiyacı gidermiş oluyoruz. Van Yüzüncü Üniversitesi tarihinde ilk defa, ilk kez bir fakülte binası hayırsever bir bağışçımızın desteğiyle inşa edilmektedir. Bu nedenle bugün yalnızca bir binanın temelini atmıyor; üniversite-sanayi iş birliğinin, sosyal sorumluluğun, eğitime duyulan güvenin ve geleceğe yapılan yatırımın da temelini atıyoruz."

KAYIKÇI: "BİR YIL İÇERİSİNDE TAMAMLAYACAĞIZ"

Hayırsever iş insanı Şaban Kayıkçı da denizcilik alanında geleceğe katkı sağlayacak bir projeye destek vermekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kayıkçı, şunları kaydetti: "Bugün temelini atacağımız bu eğitim yuvasının hızlı bir şekilde bir yıl içerisinde tamamlayacağımızı ve sadece bir bina yapmaktan kalmayacağımızı, devamında bu okulla iş birliğimizi devam ettireceğimizi, okuldaki mezun arkadaşlarımızı öncelikle kendi şirketimizde ve diğer dost şirketlerde stajlarını yaptıracağımızı, öğretim dönemi boyunca sektörün neleri istediğini eğitim tarafıyla paylaşarak burada bir iş birliği geliştireceğimize inanıyorum." Konuşmaların ardından Denizcilik Fakültesi binasının temeli dualarla atıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör