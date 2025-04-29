Binanın dış cephesini deprem değil şiddetli rüzgar koparttı

Olay akşam saatlerinde Tevfik Bey Mahallesi Tan Sokak'ta meydana geldi. Silivride meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremden dolayı Küçükçekmece bölgesindeki yorgun binalar sarsılırken şiddetli rüzgarın etkisine dayanamadı.

Yılların yorgunluğu ile depreme dayanan 4 katlı binanın dış cephesi, şiddetli rüzgar nedeniyle koptu. Dış cephe parçaları kaldırıma ve yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri geldi. Ekipler, binadan sarkarak tehlike oluşturan parçaları temizledi. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.