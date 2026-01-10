Haberler Yaşam Haberleri Binanın giriş katında meydana gelen patlama korkuttu! Patlama sonrası binadan çıkan 2 kişi aranıyor
Giriş Tarihi: 10.01.2026 18:39

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Dairede bulunan 2 kişi patlamanın ardından binadan çıkarak uzaklaştı. Patlamanın nedeni araştırılırken, daireden çıkan 2 kişi ise aranıyor.

Olay, saat 11.30 sıralarında Esenyurt Şehitler Mahallesi 2603 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler bölgede çalışma başlattı. Polis ekipleri şeritlerle önlem alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.
Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ederken, daire içerisinde bulunan 2 kişinin kendi imkanları ile patlama yerinden ayrıldığı ve ortalarda görünmediği kaydedildi. Binadaki patlama ile ilgili inceleme başlatılırken binadan çıkan iki kişinin de arandığı belirtildi.

