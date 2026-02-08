Bingöl – Genç Yolunda trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl–Genç kara yolunun 10'uncu kilometresinde, AFAD İl Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobilin, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak, havalimanı istikametine doğru seyir halinde olan ve yeşil ışıkta geçtiği belirtilen araca çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aydın Kayuntu (55), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan kaza anı, yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.