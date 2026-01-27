Bingöl merkezli "change" araç operasyonu: Hesaplarda dikkat çeken 294 milyon 895 bin TL detayı!

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Bingöl'de ve ülke genelinde deprem, trafik kazası ve araç yangını sonucu ağır hasarlı araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin, çalınmış, aranan, yakalamalı/hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarılması suretiyle "change" işlemi yapıldığı ve bu araçların üçüncü şahıslara satılmak suretiyle haksız kazanç elde edildiği anlaşıldı.