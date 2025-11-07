Bingöl Üniversitesi' "Yeni Nesil Üniversite" modeli ile bölgeyi dönüştürüyor

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, göreve başladığı günden bu yana hayata geçirdiği "Yeni Nesil Üniversite" vizyonu ile hem üniversiteyi hem de bölgeyi dönüştürüyor: 8 temel bileşenden oluşan bu model, sadece bir yönetim sistemi değil, aynı zamanda, kendi deyimi ile "hastaneden postaneye kadar her kuruma uygulanabilecek" bir reform paketi olarak dikkat çekiyor.

14 AYDA 70 MİLYON TL KAR VE HEDEF DÜNYA SIRALAMASI

Rektör Prof. Dr. Çelik, 14 aylık görev süresinde uygulamaya koyduğu "Yalın Üretim" ve "6 Sigma" prensipleri sayesinde üniversitenin 70 milyon TL kar ettiğini açıkladı. Ancak asıl hedefin finansal başarının ötesinde olduğunu vurgulayan Çelik, "Hedefimiz dünya üniversiteler sıralamasında ilk bin, hatta 750 bandına girmek. Türkiye'de bu bandın içinde olan 10 üniversiteden biri olmak istiyoruz" diye konuştu.

"YENİ NESİL ÜNİVERSİTE"NİN 8 ALTIN BİLEŞENİ

Prof. Dr. Çelik, kariyeri boyunca edindiği ulusal ve uluslararası tecrübeleri harmanlayarak oluşturduğu modelin detaylarını şöyle sıraladı:

1. Etkin Yönetim ve Denk Bütçe: "Kişilerin değil, sistemlerin konuştuğu" bir yapı. Yüksek atama ve yükselme kriterleri ile motive olmuş, "koşan" bir akademik kadro.

2. Varlık Yönetim Sistemi: Üniversitenin tüm fiziki ve insan kaynağı envanteri çıkarıldı. Atıl durumdaki alanlar değerlendirilerek yeni derslik ve laboratuvarlar kazanıldı.

3. Kaynak Yönetimi ve 6 Sigma: Tüm süreçlerde maksimum verimlilik. Aynı cihazın gereksiz tekrar alımı önlendi, kaynak israfı büyük oranda ortadan kaldırıldı.

4. İstatistiki Modeller ve Anlık Geri Bildirim: QR kodlu anket sistemleri ile sorunlar anlık tespit ediliyor ve anında müdahale ediliyor. "Canlı Üniversite" yapısı oluşturuluyor.

5. Yüksek Hacimli Projeler: 6. ve 7. nesil savaş uçağı konseptleri, kuantum teknolojileri, dijital dönüşüm (Bingoverse), tarım ve hayvancılıkta Silikon Vadisi gibi çığır açıcı projeler başlatıldı.

6. Akıllı Şehirler & Mimari: Belediye ve valilik iş birliğiyle Bingöl'ün dijital ikizi çıkarılıyor, deprem master planı hazırlanıyor.

7. Sosyal Bilimlerde Yeni Paradigmalar: Toplum mühendisliği, İbni Haldun'un asabiyet teorisinin güncel yorumu ve geleneksel bilgilerin teknolojiyle entegrasyonu.

8. E-Üniversite - Hibrit Eğitim: Mevcut sistem %100 dolu, "canlı" bir dijital altyapıya dönüştürülüyor. Süreç kısaltılıyor, israf önleniyor.

BİNGÖL, MİNİ BİR TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ÜSSÜ OLACAK

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Erdal Çelik, projelerin somut çıktılarını da paylaştı: Tarım ve İlaç Sanayii: Bingöl'deki 400 endemik bitki, süper gıda ve ilaç formülasyonlarına dönüştürülerek bir "ilaç fabrikası" kurulması planlanıyor.

Havacılık ve Uzay: İTÜ ile birlikte yürütülen 6. nesil savaş uçağı konsepti, otonom sistemler ve lazer silahları üzerine çalışılıyor.

Teknopark ve Finans: Kurulan teknoparktan 5 tane Facebook benzeri firma çıkarmak ve bir "Finans Mükemmeliyet Merkezi" kurmak hedefleniyor.

Uluslararasılaşma: 1200 olan yabancı öğrenci sayısının 5 bin'e çıkarılması ve UNESCO tescilli bir "Geopark" oluşturulması için çalışmalar sürdürülüyor.

"BİZ BİLİM ÜRETİP, BİLİM SATACAĞIZ"

Tüm bu hedeflerin özünde "nitelikli bilgi üretmek ve nitelikli insan yetiştirmek" olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erdal Çelik, "İskandinav ülkeleri gibi biz de bilim üretip bilim satacağız. Hedefimiz, bir Einstein veya İbni Sina çıkarmak. Bu toprakların potansiyeli bunun için yeterli" diyerek sözlerini tamamladı.

Bingöl Üniversitesi, "Yeni Nesil Üniversite" modeli ile sadece bir eğitim kurumu olmanın ötesine geçerek, bölgenin kalkınmasında bir AR-GE ve inovasyon merkezi olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor.