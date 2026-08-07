Bingöl’de 16 dairelik binada yangın faciası: 9 kişi dumandan etkilendi

Olay, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan 16 daireli bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede daireyi esir aldı.
Pencerelerden taşan alevler ve binayı saran yoğun siyah duman büyük paniğe yol açarken, duman dolayısıyla üst katlarda mahsur kalanlar için adeta can pazarı yaşandı.
Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kritik müdahalesiyle facianın eşiğinden dönülürken yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 9 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.