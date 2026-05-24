Giriş Tarihi: 24.05.2026 14:43

Bingöl'de 33 yıl önce şehit edilen 33 asker törenle anıldı

Bingöl’de, 24 Mayıs 1993’te usta birliklerine gitmek üzere yola çıkan ve PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 33 asker, olayın 33’üncü yılında düzenlenen törenle anıldı.

AZİZ ÖNAL
Bilaloğlu köyü mevkisinde 24 Mayıs 1993 tarihinde otobüsten indirilerek şehit edilen 33 asker için, saldırının gerçekleştiği Bingöl-Elazığ kara yolunun 13'üncü kilometresinde bulunan Anıttepe'de anma programı düzenlendi. Törene; Bingöl Valisi Cahit Çelik, Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bingöl Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen, Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Vahap Baysal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Türk bayrakları yarıya indirildi, saygı atışı yapıldı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu ve dualar edildi. Törenin sonunda protokol üyeleri ve katılımcılar, şehitlerin temsili mezarlarına karanfil bıraktı. Anma programında konuşan Bingöl Valisi Cahit Çelik, 33 yıl önce şehit edilen askerleri rahmetle andıklarını belirterek, "Bugün, 24 Mayıs 1993'te şehit edilen 33 askerimiz, 33 canımız, 33 kahramanımız adına düzenlenen anma programında bir aradayız. Bu vesileyle vatan ve bayrak uğruna toprağa düşen 33 fidanımıza, elleri kınalı 33 ana kuzusuna ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, makamları âli olsun" dedi.

Vali Çelik, 33 yıl önce silahsız 33 askerin hain saldırıda şehit edildiğini hatırlatarak, "Yurdumuzun farklı köşelerinden vatani görevlerini yapmak üzere yola çıkan 20'li yaşlardaki 33 yiğidimiz bu mevkide PKK'lı hainlerce şehit edildi. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin" ifadelerini kullandı. Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çelik, "Bugün bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, hiç şüphesiz bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Devletimizi bölmeye çalışan fitne odaklarına karşı el ele, omuz omuza duruşumuz kararlılıkla devam edecektir. Yıkıcıya, bölücüye, darbeciye asla fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Çelik, "Devletimizin izlediği kararlı politikalarla bir daha bu topraklarda terör belası yaşanmayacak. Birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edeceğiz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek, vatanın birliğini savunan herkes başımızın tacıdır" dedi. Çelik, konuşmasının sonunda tüm şehitlere rahmet, gazilere ise sağlık ve afiyet dileyerek, "Rabbim ülkemizi her türlü terör fitnesinden korusun" ifadelerini kullandı.

