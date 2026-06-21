Bingöl’de acı haber! Akıntıya kapılarak kaybolan Vedat Karabulut’u arama çalışmaları sürüyor: Çayın yönü değiştirildi!

SARIM ÇAYI'NIN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Karabulut'un bulunması için başlatılan çalışmalara, Bingöl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama-Kurtarma ekipleri de destek veriyor. Bingöl AFAD koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, Sağgöze mevkisinde Bingöl UMKE tarafından kullanılan iş makineleriyle Sarım Çayı'nın yönü değiştirilip, suyun debisi düşürüldü. Arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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