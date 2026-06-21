Haberler Yaşam Haberleri Bingöl’de acı haber! Akıntıya kapılarak kaybolan Vedat Karabulut’u arama çalışmaları sürüyor: Çayın yönü değiştirildi!
Giriş Tarihi: 21.06.2026 11:42

Bingöl’de acı haber! Akıntıya kapılarak kaybolan Vedat Karabulut’u arama çalışmaları sürüyor: Çayın yönü değiştirildi!

Bingöl’ün Genç ilçesinde meydana gelen olayda piknik yapmak için Diyarbakır'dan arkadaşlarıyla bölgeye gelen Vedat Karabulut, suya girdi. Akıntıya kapılan Karabulut kaybolurken suda sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. Arama çalışmaları 8'inci gününde sürerken, suyun debisini düşürmek için çayın yönü değiştirildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bingöl’de acı haber! Akıntıya kapılarak kaybolan Vedat Karabulut’u arama çalışmaları sürüyor: Çayın yönü değiştirildi!
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Olay, 14 Haziran'da Genç ilçesi Sağgöze köyü Kaymaz mezrası ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasındaki Sarım Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için Diyarbakır'dan arkadaşlarıyla bölgeye gelen Vedat Karabulut, suya girdi. Bir süre sonra çayın karşısına geçmeye çalışırken akıntıya kapılan Karabulut, kayboldu.

SUYA KAPILDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Vedat Karabulut'un akıntıya kapılıp sürüklendiği anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Karabulut'un çayda sürüklendiği, birkaç arkadaşının akıntıya rağmen suya atlayıp kurtarmaya çalıştığı, ancak Vedat Karabulut'un bir süre sonra kaybolduğu görüldü.

SARIM ÇAYI'NIN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Karabulut'un bulunması için başlatılan çalışmalara, Bingöl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama-Kurtarma ekipleri de destek veriyor. Bingöl AFAD koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, Sağgöze mevkisinde Bingöl UMKE tarafından kullanılan iş makineleriyle Sarım Çayı'nın yönü değiştirilip, suyun debisi düşürüldü. Arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BİNGÖL

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Bingöl’de acı haber! Akıntıya kapılarak kaybolan Vedat Karabulut’u arama çalışmaları sürüyor: Çayın yönü değiştirildi!
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