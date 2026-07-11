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Giriş Tarihi: 11.07.2026 15:45

Bingöl'de acı olay: Çayda akıntıya kapılan liseli Ali Kemal boğuldu!

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde serinlemek için girdiği Peri Çayı’nda akıntıya kapılan lise öğrencisi Ali Kemal Övet (15), boğuldu.

DHA
Bingöl’de acı olay: Çayda akıntıya kapılan liseli Ali Kemal boğuldu!
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Olay, dün akşam saatlerinde Kiğı ilçesi maden ocağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için Peri Çayı'na giren lise öğrencisi Ali Kemal Övet, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Ali Kemal'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hastane morgunda yapılan otopsi işlemleri sonrası Kiğı Cemevi'ne getirilen Ali Kemal Övet'in cenazesi, ilçe merkezindeki aile kabristanında toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BİNGÖL

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Bingöl'de acı olay: Çayda akıntıya kapılan liseli Ali Kemal boğuldu!
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