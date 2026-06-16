Haberler Yaşam Haberleri Bingöl’de acı olay! Çayda akıntıya kapılarak kaybolmuştu: Vedat Karabulut’un kahreden son görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:49

Bingöl’de acı olay! Çayda akıntıya kapılarak kaybolmuştu: Vedat Karabulut’un kahreden son görüntüleri ortaya çıktı!

Bingöl’ün Genç ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Piknik yapmak için Diyarbakır’dan bölgeye gelen Vedat Karabulut, serinlemek için girdiği suda akıntıya kapılarak kayboldu. Aramalar sürerken akıntıda sürüklendiği anlara ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bingöl’de acı olay! Çayda akıntıya kapılarak kaybolmuştu: Vedat Karabulut’un kahreden son görüntüleri ortaya çıktı!
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Olay, 14 Haziran'da Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü Kaymaz mezrası ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasındaki Sarım Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için Diyarbakır'dan arkadaşları ile bölgeye gelen Vedat Karabulut, suya girdi. Bir süre sonra suyun karşısına geçmeye çalışırken akıntıya kapılan Karabulut, gözden kayboldu. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK

Karabulut'un bulunması için başlatılan çalışmalara; Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ile Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de destek veriyor.

Çayda akıntıya kapılıp kayboldu: Sürüklendiği anlar ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Karabulut'un akıntıya kapılarak sürüklendiği anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Karabulut'un çayda sürüklendiği, birkaç arkadaşının akıntıya rağmen suya atlayarak kurtarmaya çalıştığı, ancak Karabulut'un bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BİNGÖL

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