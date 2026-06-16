Bingöl’de acı olay! Çayda akıntıya kapılarak kaybolmuştu: Vedat Karabulut’un kahreden son görüntüleri ortaya çıktı!

Olay, 14 Haziran'da Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü Kaymaz mezrası ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasındaki Sarım Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için Diyarbakır'dan arkadaşları ile bölgeye gelen Vedat Karabulut, suya girdi. Bir süre sonra suyun karşısına geçmeye çalışırken akıntıya kapılan Karabulut, gözden kayboldu. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.