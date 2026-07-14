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Giriş Tarihi: 14.07.2026 18:01

Bingöl'de anız yangını: 4 personel dumandan etkilendi!

Bingöl'de tarım arazisinde çıkıp, geniş alana yayılan anız yangınına müdahale sürerken, dumandan etkilenen 4 personel tedaviye alındı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ve UMKE ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan personelin durumlarının iyi olduğu, kontrol amaçlı tedavi altına alındıkları öğrenildi.

DHA
Bingöl’de anız yangını: 4 personel dumandan etkilendi!
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Genç ilçesi sınırlarındaki Garip ve Büyüktekören köyleri arasındaki tarım arazilerinde, öğleden sonra anız yangını çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbarla bölgeye Genç Belediyesi, Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sürerken, Büyüktekören köyü mevkisinde rüzgarın yön değiştirmesi ile yoğun dumana maruz kalan 4 personel dumandan etkilendi.

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ve UMKE ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan personelin durumlarının iyi olduğu, kontrol amaçlı tedavi altına alındıkları öğrenildi.

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Bingöl'de anız yangını: 4 personel dumandan etkilendi!
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