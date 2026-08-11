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Giriş Tarihi: 11.08.2026 17:50

Bingöl'de asansör faciası! İşçinin üzerine kabin düştü! 1 ölü

Bingöl’de inşaatta montaj yaparken üzerine asansör kabini düşen Muhammed Uyğur (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Bingöl’de asansör faciası! İşçinin üzerine kabin düştü! 1 ölü
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Olay, öğleden sonra Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı süren inşaatta Muhammed Uyğur'un üzerine montajını yaptığı asansör kabini düştü.

Uyğur ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Muhammed Uyğur, ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Uyğur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Muhammed Uyğur'un cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#BİNGÖL

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Bingöl'de asansör faciası! İşçinin üzerine kabin düştü! 1 ölü
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