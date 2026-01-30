Haberler Yaşam Haberleri Bingöl’de çatıdan düşen kar kütlesi can aldı
Giriş Tarihi: 30.01.2026 18:31

Bingöl’de çatıdan düşen kar kütlesi can aldı

Bingöl’de bir binanın çatısından koparak düşen kar kütlesinin isabet ettiği kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

  • ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde Bingöl merkez İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, binanın çatısında biriken yoğun kar kütlesi aniden koparak, o sırada binanın önünde bulunan 55 yaşındaki Fatma Baylaz'ın üzerine düştü. Ağır yaralanan Baylaz için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Baylaz, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Baylaz kurtarılamadı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

