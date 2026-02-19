Haberler Yaşam Haberleri Bingöl'de feci kaza: Otomobil şarampole devrildi! 7 yaralı
Giriş Tarihi: 19.02.2026 16:20

Bingöl'de feci kaza: Otomobil şarampole devrildi! 7 yaralı

Bingöl-Muş kara yolunda kontrolünü kaybeden otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen feci kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Bingöl’de feci kaza: Otomobil şarampole devrildi! 7 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, öğleden sonra Bingöl-Muş kara yolu Çavuşlar köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

İhbarla olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bingöl'de feci kaza: Otomobil şarampole devrildi! 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz