Kaza, öğleden sonra Bingöl-Muş kara yolu Çavuşlar köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
1 YARALININ DURUMU AĞIR
İhbarla olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl'de feci kaza: Otomobil şarampole devrildi! 7 yaralı