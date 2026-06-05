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Giriş Tarihi: 5.06.2026 00:17

Bingöl'de feci kaza! Panelvan yola çıkan ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bingöl'de panelvanın yola çıkan ata çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Bingöl’de feci kaza! Panelvan yola çıkan ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki panelvan, aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Kaya, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BİNGÖL #ERZURUM

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Bingöl'de feci kaza! Panelvan yola çıkan ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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