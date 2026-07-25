Bingöl’de iki aile arasında silahlı kavga: 9 kişi yaralandı!

Olay, akşam saatlerinde Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde meydana geldi. Aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.