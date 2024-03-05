Bingöl’de jandarma mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek ve muhtemel sığınak/barınaklarını tespit ve imha etmek maksadıyla, 05.03.2024 tarihinde Genç ilçesi Yeniyazı ve Sağgöze kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, iki sığınakta yapılan aramada: 1 adet roketatar mühimmatı, El Yapımı Patlayıcılarda kullanılmak üzere hazırlanmış pil blokları ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek sığınaklar kullanılmaz hale getirilmiştir." şeklinde bilgi verildi.