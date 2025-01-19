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Giriş Tarihi: 19.1.2025 12:43 Son Güncelleme: 19.1.2025 13:00

Bingöl’den acı haber! Kalp krizi geçiren Polis Hüseyin Adsız hayatını kaybetti

Bingöl’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Hüseyin Adsız, düzenlenen resmi tören ile memleketi Elazığ'a gönderildi.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’den acı haber! Kalp krizi geçiren Polis Hüseyin Adsız hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Hüseyin Adsız, dün akşam saat 17.30 sıralarında evinde rahatsızlandı. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Adsız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gece saatlerinde Genç Devlet Hastanesi'nde otopsisi yapılan Adsız için bugün sabah saatlerinde Bingöl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde resmi tören düzenlendi.

Törene Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Erdal Çelik, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Bingöl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar, kurum amirleri, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Merhum polis memuru Hüseyin Adsız, düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine gönderildi.

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Bingöl’den acı haber! Kalp krizi geçiren Polis Hüseyin Adsız hayatını kaybetti
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