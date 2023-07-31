Bingöl’de kayıp kişinin cesedi gölette bulundu

Bingöl'ün Merkez ilçesine bağlı Arıcılar köyü'nde dün evinden sabah 05:30 sıralarında ayırılan 62 yaşındaki Hüseyin İlgi'nin eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

62 yaşındaki İlgi'nin göletin kenarında sigarası ve çakmağı bulununca bölgeye dalgıç ekipleri sev edildi. Dünden beri aranan İlgi'nin cansız bedeni, bugün bölgeye sevk edilen dalgıçlar tarafından gölette bulundu.

Bölgeye, jandarma, AFAD, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Arama Kurtarma, SAR Arama Kurtarma ekipleri ile Bitlis ve Diyarbakır'dan dalgıçlar sevk edildi. İlgi'nin cesedi otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi.