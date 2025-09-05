Haberler Yaşam Haberleri Bingöl'de minibüs şarampole devrildi: 7 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 5.9.2025 19:41

Bingöl'ün Genç ilçesinde cami açılışından dönenlerin içinde olduğu minibüsün şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Bingöl’de minibüs şarampole devrildi: 7 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü mevkisinde meydana geldi. Bulgurlu köyündeki bir mezrada gerçekleştirilen cami açılış programından dönenlerin içerisinde bulunduğu Mustafa G. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada minibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

