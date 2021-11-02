Edilen bilgiye göre, Büşra B. yönetimindeki HAL-BY 112 yabancı plakalı otomobil ile 65 BF 973 plakalı hafif ticari araç Saray Mahallesi Berti Kavşağı'nda trafik kazası yaptı.

Kazada ölen ya da yaralanın olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekiplerin yol güvenliğini sağladığı sırada 9 aylık hamile olan sürücü B 'nin sancıları başladı.

Bingöl'de Polis ekipleri hamile kadını hastaneye yetiştirdi | Video

Ekipler, hamile kadını polis aracın bindirerek Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisine götürdü. Tedavi altına alınan B 'un sağlık durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Bu arada, trafik polislerinin kadını hastanenin acil servisine getirdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.