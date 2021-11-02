Video Yaşam Bingöl'de Polis ekipleri hamile kadını hastaneye yetiştirdi | Video
Bingöl'de Polis ekipleri hamile kadını hastaneye yetiştirdi | Video

Bingöl'de Polis ekipleri hamile kadını hastaneye yetiştirdi | Video

02.11.2021 | 21:50

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Bingöl'de trafik kazası yapan hamile sürücü, sancılarının başlaması üzerine trafik polislerince hastaneye ulaştırıldı.

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