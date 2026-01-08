Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma Bingöl’de okul var mı?

METEOROLOJİ UYARDI

Güncel hava durumu haritasına göre yurdun birçok kesiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok ilde kar, sağanak ve rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bingöl de uyarı yapılan iller arasında yer alıyor.

Rüzgarın; 09.01.2026 Cuma günü ilk saatlerden, akşam saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Van, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yüksek kesimleri başta olmak üzere güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.