Bingöl’de yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik duyurusunda! 13 Ocak Salı Bingöl’de okul var mı, yok mu?

Kar yağışı ve buzlanmanın hayatı olumsuz etkilediği Bingöl'de, bugün alınan tatil kararı yarın için beklentiyi artırdı. 13 Ocak Salı günü eğitimin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, Bingöl Valiliği'nin yapacağı resmi açıklama yakından takip ediliyor. Bingöl'de yarın okullar tatil mi, yok mu?

13 OCAK SALI BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü Bingöl'de eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Bingöl' Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.