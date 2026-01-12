Haberler Yaşam Haberleri Bingöl’de yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik duyurusunda! 13 Ocak Salı Bingöl’de okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 12.01.2026 11:52

Bingöl’de yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik duyurusunda! 13 Ocak Salı Bingöl’de okul var mı, yok mu?

Bingöl’de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime 1 gün ara verilmesinin ardından, gözler yarın için alınacak karara çevrildi. Öğrenciler ve veliler, 13 Ocak Salı günü de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ederken, Bingöl Valiliği’nden yapılacak duyuru bekleniyor. Peki yarın Bingöl’de okul var mı?

Bingöl’de yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik duyurusunda! 13 Ocak Salı Bingöl’de okul var mı, yok mu?
  • ABONE OL

Kar yağışı ve buzlanmanın hayatı olumsuz etkilediği Bingöl'de, bugün alınan tatil kararı yarın için beklentiyi artırdı. 13 Ocak Salı günü eğitimin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, Bingöl Valiliği'nin yapacağı resmi açıklama yakından takip ediliyor. Bingöl'de yarın okullar tatil mi, yok mu?

13 OCAK SALI BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü Bingöl'de eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Bingöl' Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

41 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 41 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bingöl’de yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik duyurusunda! 13 Ocak Salı Bingöl’de okul var mı, yok mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz