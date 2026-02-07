Haberler Yaşam Haberleri Bingöl'de yürekler ağza geldi: Doğalgaz taşıyan TIR devrildi!
Giriş Tarihi: 7.02.2026 15:22

Bingöl'de yürekler ağza geldi: Doğalgaz taşıyan TIR devrildi!

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde doğalgaz taşıyan TIR, kar yağışı ve sis nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kaza alanına ekipler sevk edildi. Meydana gelen kazada TIR sürücüsü hafif yaralandı.

DHA Yaşam
Kaza, sabah saatlerinde Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Elmalı köyü yakınlarından meydana geldi. Doğalgaz sevkiyatı yapan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, kar yağışı nedeniyle yolun kaygan olması ve yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Tedbir amaçlı Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Herhangi bir doğalgaz sızıntısının olmadığı belirtilen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

