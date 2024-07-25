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Giriş Tarihi: 25.7.2024 09:24 Son Güncelleme: 25.7.2024 09:28

Bingöl'deki bıçaklı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırı olayında can kaybı 4'e yükseldi. Yaralanan 5 kişinin ise tedavisine devam edildiği öğrenilirken, gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Bingöl’deki bıçaklı saldırıda ölü sayısı 4’e yükseldi

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bingöl merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelmişti.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Madde bağımlısı olduğu belirtilen bir şahıs, bıçakla 9 kişiyi yaralamıştı. Saldırılarının ardından 2 kişi dün vefat ederken, ağır yaralı olan 2 kişi de bu sabaha doğru hastanede vefat etti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

5 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yaralanan 5 kişinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Bıçaklı saldırı da hayatını kaybedenlerin ismi Erdal Çaparlar, Burhanettin Budancamanak, Özcan Aydın ve Fikri Carfi olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Saldırgan, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bingöl'deki bıçaklı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi
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