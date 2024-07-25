Bingöl’deki bıçaklı saldırıda ölü sayısı 4’e yükseldi

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bingöl merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelmişti.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Madde bağımlısı olduğu belirtilen bir şahıs, bıçakla 9 kişiyi yaralamıştı. Saldırılarının ardından 2 kişi dün vefat ederken, ağır yaralı olan 2 kişi de bu sabaha doğru hastanede vefat etti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.