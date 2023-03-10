Haberler Yaşam Haberleri Bingöllüler şehirlerinin afet bölgesi ilan edilmesini istiyor!
Giriş Tarihi: 10.3.2023 11:47 Son Güncelleme: 10.3.2023 11:53

Bingöllüler şehirlerinin afet bölgesi ilan edilmesini istiyor!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl-Karlıova arası için deprem uyarısında bulunmuştu. Bingöllüler de şehirlerinin afet bölgesi ilan edilmesini talep ediyor. AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Bingöl’ün afet bölgesi ilan edilmesi için incelemeler yapıldığını ve genel hayata etkili afet bölgesi kararının çıkmasını beklediklerini ifade etti.

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Bingöllüler şehirlerinin afet bölgesi ilan edilmesini istiyor!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından deprem uzmanları art arda açıklamalar yaptı. Bingöl'ü 7'nin üzerinde büyük bir depremin beklediği de ifade edildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl-Karlıova arası için önemli uyarılarda bulunmuştu. Bingöllüler de bir süredir şehirlerinin afet bölgesi ilan edilmesini talep ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün afet bölgesi ilan edilmesi hakkında sosyal medyadan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı.

YILMAZ: "KARARIN ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

Yılmaz, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Uzun süredir ilgili kurumlarımız, yerel yönetimler ve meslek kuruluşları tarafından Bingöl'de yapılan hasar tespit çalışmaları bitti ve AFAD'a sunuldu. İnceleme sonrası genel hayata etkili afet bölgesi kararlarının çıkmasını bekliyoruz. Sayın Vekilimiz Feyzi Berdibek ile birlikte gün gün takip ettiğimiz bu sürecin sonunda alınacak kararların merkezde ve ilçelerde Bingöl'ü geleceğe daha güçlü hazırlamaya vesile olacağına inanıyoruz. %75'i yenilenmiş yapı stokumuzu daha da iyileştirerek riskleri azaltacağız."

OTOBÜSE ASTILAR: "BİNGÖL AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN!"

AK Partili Metin Külünk ise Bingöllülerin şehirlerinin afet bölgesi ilan edilmesi yönündeki taleplerini dillendirmek için otobüse asılan afişte yazılanları sosyal medyadan paylaştı. Otobüste yer alan duyuruda "Bingöl afet bölgesi ilan edilsin" talebi yer aldı. S. S.18 No.lu Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Nihat Kaya'nın Bingöl halkının talebini "Depremin ne zaman olacağı belli değil ama ne yapacağı belli" ifadeleriyle duyurdu.

KÜLÜNK: "HÜKÜMETİMİZ EN UFAK BİR AYRINTIYI GÖZ ARDI ETMEDEN SÜRECİ YÖNETMEKTEDİR."

Külünk, bu talebin yer aldığı fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaştıktan sonra şunları ifade etti: "Bingöllü hemşehrilerimiz kritik deprem bölgesi olan şehrimizin afet bölgesi olmasını bekliyorlar. Çünkü geçmişte özellikle Karlıova merkezli çok ağır acılarımız oldu. Hükümetimiz en ufak bir ayrıntıyı göz ardı etmeden süreci yönetmektedir. Bingöllü hemşehrilerimiz bundan emindir. Elbette biliyoruz ki, kamu yönetimi Bingölümüzü bir bütün olarak gözden geçirecektir. Tüm risk alanlarını tespit edip gereken tedbirleri alacaktır."

SOSYAL MEDYADA ETİKET AÇTILAR!

Bingöllüler ayrıca Bingöl'ün afet bölgesi ilan edilmesi için sosyal medyadan etiket de açtı. Çok sayıda Bingöllü, konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşımlar yaparak taleplerini dile getirdi.

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Bingöllüler şehirlerinin afet bölgesi ilan edilmesini istiyor!
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