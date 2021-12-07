Binler Şeb-i Arus’ta buluşuyor

MEVLANA Celaleddin-i Rumi, ölümünün 744. yılında "Kardeşlik vakti" teması altında bin 343 programla anılıyor. 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen etkinliklere 100 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. 744. Vuslat yıldönümü etkinlikleri Şems-i Tebriz'i türbesini ziyaret, sema töreni ve Gülbang Duası ile başladı. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 17 Aralık 1273'te vefatının ardından yaptırılan ve bugün müze olan türbesi ise zengin kültürel değerleriyle milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Törenlerin yapılacağı 10 gün boyunca otel doluluk oranlarında da artış yaşandı. Türkiye Seyahat Acenteleri BirliğiKonya Şube Başkanı Kazım Yanar, kentteki otellerin yüzde 80 doluluk oranına ulaştığını söyledi.