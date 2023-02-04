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Giriş Tarihi: 4.2.2023 11:26 Son Güncelleme: 4.2.2023 11:27

Binlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 15 milyon lira…

İstanbul’da düzenlenen seri operasyonlarda piyasa değeri 15 milyon lira olan binlerce kaçak sigara ve tonlarca kaçak tütün ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Binlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 15 milyon lira…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sultangazi, Zeytinburnu, Bahçelievler, Küçükçekmece, Ümraniye, Esenler, Esenyurt, Fatih, Bağcılar ve Bayrampaşa İlçeleri'nde seri kaçak tütün ve kaçak sigara operasyonları düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 15 milyon lira olan gümrük kaçağı 51 bin 819 paket sigara, 29 bin 480 puro, beş ton 17 kilogram nargile tütünü, 17 bin 477 elektronik sigara, bin 704 elektronik sigara likidi, 215 bin 580 dal sigara ve yine bir ton kaçak tütün ele geçirildi.

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Binlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 15 milyon lira…
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