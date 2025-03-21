Binlerce fidan toprakla buluştu

Yurt genelinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında binlerce fidan dağıtıldı. Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Cuma namazı çıkışında Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince cemaate fidan dağıtımı yapıldı. Kırıkkale'de vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bin 250 fidan dağıtıldı. Kilis'te vatandaşlara 5 bin servi fidanı dağıtıldı.Bursa, Çanakkale, Yalova ve Kütahya'da, 27 binden fazla fidan dikildi. Çanakkale'de ise 10 bin fidanın toprakla buluşturuldu.Yalova'da 3 bin 50 fidan, Kütahya'nın Çalca Mahallesi'nde düzenlenen törende 2 hektar alana 4 bin fidan toprakla buluştu.Muğla'nın Datça ilçesinde orman haftası kapsamında bin adet fidan dağıtıldı.Ayvacık'ta da 3 bin fidan dağıtıldı. Edirne merkezde 3 bin, il genelinde 10 binin üzerinde çam fidanı dağıtılacağı açıklandı.Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 4 saatte 8 bin fidan dağıtımı yapıldı.