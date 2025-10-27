Binlerce fidanı toprakla buluşturdu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası Adil Bilen, çalıştığı fabrikadan emekli olduktan sonra kendisini çok sevdiği doğaya verdi. Özellikle gittiği camide ağaç sevgisi ile ilgili verilen vaazdan etkilenen Bilen, 35 yıldır ağaç dikiyor. Çevresinde 'Ağaç Dede' olarak ta tanınan Bilen, emekli maaşıyla aldığı badem, sedir, katran, çam fidanlarını alıp, uygun yerlere dikiyor. Mezarlık, hastane bahçesi, meralar, yol kenarları gibi yerlere 3 binden fazla ağacı toprakla buluşturan Bilen, diktiği ağaçların sulamasını ve bakımını da üstleniyor. Gerekirse taksi tutup, gerekirse de kilometrelerce su taşıyıp ağaçlarını suladığını belirte Bilen, bunu yaparken de çok mutlu olduğunu söylüyor.Yaşına rağmen ağaç dikmeye devam edeceğini belirten Adil Bilen, "Dinlediğim vaazda hoca efendi kalemin ağaçtan olduğunu defterin ağaçtan olduğunu, doğduktan sonra bebeklerin konulduğu beşiğin ağaçtan, öldükten sonra konulan tabutun ağaçtan olduğunu söyleyerek ağacın önemini anlattı. Peygamber efendimiz bile kıyamet anında bile bir fidan dikin buyuruyor. Ben bu sözlerden çok etkilendim. Bu vaaz hiç aklımdan çıkmadı. Doğaya, ağaçlara olan sevgim arttı. Kendimi doğaya verdim. İstiyorum ki insanlar bu ağaçların meyvesinden yesinler, gölgesinde otursunlar. Kimseden bir beklentim yok. Ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Hem doğamız güzelleşiyor hem de insanlarla bir katkımız oluyor. Nefes aldığım sürece ağaç dikeceğim. En büyük mirasım bu ağaçlar olacak" dedi.