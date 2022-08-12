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Giriş Tarihi: 13.8.2022

Binlerce fotoğrafta Gözde’sini arıyor

17 Ağustos depreminde kaybolan 6 yaşındaki Gözde Karamert’in bulunması için polis dosyayı tekrar açtı. 1993’te doğan tüm Gözde’lerin fotoğrafları anneye gösterildi. Gözde’nin 29 yaşında olabileceği halinin robot resmi çizildi

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Binlerce fotoğrafta Gözde’sini arıyor
17 Ağustos Marmara Depremi'nin açtığı yaralar hiç kapanmadı. Bir anne vardı ki depremde kaybettiği evladının öldüyse mezarını, ölmediyse büyüdüğünü hiç bilemedi. Nurgül Karamert ev hanımı, eşi Osman Karamert sanayide demir doğramacıydı. Depremin yaşandığı o kâbus dolu gecede 5'inci kattaki evlerinin enkazından 14 saat sonra çıkarılmışlardı. 3.5 ay hastanede kalan Karamert ailesi, tedavi sırasında bile kızlarını aradı ama yoktu. Ailesi, Gözde'nin enkazdan sağ çıktığını bir teğmenin ifadesiyle öğrendi.



Gözde'sini bulmak için çalmadığı kapı kalmadı. Yıllardır evlat özlemiyle yanıp tutuşan acılı anne, Gözde'ye kitap bile yazdı. 23 yıl sonra Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı, Gözde Karamert'in bulunması için soruşturmayı yeniden açtı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, anne Nilgün Karamert'in önüne 1993 doğumlu tüm Gözde'lerin fotoğrafını serdi. Gözde'nin 29 yaşında sahip olabileceği yüzü robot resme dönüştürdü. Gözde'yi Albay Mesut T.'nin kaçırdığı iddialarıyla ilgili ifadeler de alınmaya başlandı. Anne Karamert, "Tek korkum zamanaşımı. Biliyorum, Gözde'm yaşıyor. Onu bulmak için son nefesime kadar mücadele edeceğim. Emniyet güçlerimiz beni yalnız bırakmadı. Soruşturma yeniden açıldı" diye konuştu.

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Binlerce fotoğrafta Gözde’sini arıyor
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