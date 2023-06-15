BioNTech kanser araştırmalarını Türkiye’ye taşıdı

KOÇ Üniversitesi Hastanesi ile BioNTech, tedavi edici kanser araştırmaları alanında klinik araştırmalar yapılması için işbirliğine gitti. Bu nedenle düzenlenen basın toplantısında Koç Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Metin Sitti, Koç Healthcare CEO'su Dr. Erhan Bulutcu ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Dilege de hazır bulundu. Koç Üniversitesi Hastanesi Klinik Araştırmalar Ünitesi Direktörü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İhsan Solaroğlu, "Anlaşma sonrasında BioNTech'in geniş ekibi ile birlikte bizim araştırmacılarımız bir araya gelecekler ve hangi klinik araştırmalar ile başlayacağımız konusunda ilk görüşmeleri yapıyor olacağız. Kanser öncelikli alanlardan birisi olacaktır" dedi. Solaroğlu, Türkiye'de halihazırda hastanelerinde yürüyen birçok araştırma olduğunu belirterek "Hastalarımız da bu çalışmalar ve ilaca erken erişimden faydalanıyor olacak" diye konuştu. BioNTech Türkiye Genel Müdürü Anıl Özkan da Türkiye'ye en verimli olacakları çalışmaları getirmeye çalışacaklarını belirterek "BioNTech'in Türkiye'de ilk işbirliği Koç Üniversitesi Hastanesi ile oldu. Ancak başka üniversitelerle de yapacağız. Almanya, İngiltere, Avustralya ve Asya ülkeleriyle de anlaşmalarımız var" dedi.